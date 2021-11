No es un frente Anti AMLO, buscamos rescatar al país: FCN

Dirigentes del naciente Frente Cívico Nacional (FCN) aseguraron que no es un frente anti López Obrador sino se busca rescatar al país frente a las políticas del actual gobierno y reconocieron que buscarán impulsar una candidatura presidencial fuerte que aglutine a la oposición en el 2024.

Senadores, exdirigentes partidistas y activistas destacaron la importancia de la conformación de este frente, organizarse y dar la batalla cívica por el país porque esa responsabilidad sobrepasa a los partidos.

Emilio Álvarez Icaza, senador de la fracción del Grupo Plural, expuso que no se trata de un frente Anti AMLO sino a favor de México, de la democracia "porque López Obrador se va ir, pero México se va a quedar".

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que el frente lo conforman diversas iniciativas y organización y esperamos en el 2024 estar en las 32 entidades del país y en las 300 principales ciudades.

"No vamos a excluir a nadie tenga o haya tenido militancia de cara a armar una candidatura presidencial en el 2024", indicó en el marco del evento donde se instaló el comité promotor del Frente Cívico Nacional.

Guadalupe Acosta Naranjo, en la instalación del Comité Promotor del Frente Cívico Nacional

Preparan iniciativa para que ciudadanos elijan quienes van la boleta en 2024

Adelantó que desde el Senado impulsarán una iniciativa de reforma para establecer las elecciones primarias obligatorias para elegir a los candidatos presidenciales y que sean los ciudadanos quienes decidan quienes van en la boleta electoral en el 2024.

Es un frente a favor de México y se busca tener una opción para el 2024 frente a Morena y frenar que se sigan destruyendo las instituciones del país y el retroceso económico", dijo Demetrio Sodi de la Tijera.

Expuso que en su momento se hablará de los posibles candidatos o candidatas para el 2024, pero por el momento se busca trabajar y concretar en una agenda ciudadana que sea prioritaria para los partidos.

"No es un frente Anti AMLO, se trata de un frente a favor de México porque tratamos de reconstruir al país, frenar la polarización. Sí es un frente opositor a las políticas públicas que están destruyendo muchas cosas", indicó Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD.

Insistió en que no se está construyendo un frente contra nadie en lo personal. Somos personas que queremos un nuevo proyecto de país abierto, tolerante conformado por mujeres y hombres de la política, la vida social, ciudadanos y académicos.

En entrevista dijo que van a proponer un método para elegir un candidato presidencial de oposición para el 2024 por medio de elecciones primarias para empoderar a los ciudadanos.

Expuso que los aspirantes los podría presentar PRI, PAN o PRD o ciudadanos, para que el INE organice este ejercicio y "no como ocurrirá en Morena dónde el presidente López Obrador regresará a los 70s para designar por dedazo a su candidata".