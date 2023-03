"No es una dictadura", AMLO dice respetar manifestación de militares

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Tras la marcha de militares en defensa de soldados presos por cumplir con su deber el pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta su derecho de manifestación y disentir de todos, porque su gobierno no es una dictadura.

"Les diría que hasta que podamos celebrar que la gente se manifieste, que los del domingo que marcharon (militares y exmilitares), se les respete sus derechos de manifestación, de libre expresión, el derecho de sentir, defender sus causas, en una dictadura no se podría".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se tiene que aceptar que hay quienes tienen una forma de pensar y de ser y eso no significa polarizar.

"En una dictadura no se podría hablar, imagínese que en una dictadura que se permitieran insultos a una autoridad y a mi persona y no pasa nada", reiteró.

Recordó el movimiento social que encabeza tiene una alianza con el pueblo y no tiene diferencias ni problemas con la gente, sino con una élite que defiende al antiguo régimen de corrupción, que son los que no están inconformes, "pero esto también es normal, para que querer que todos pensemos de la misma manera eso no es democracia".