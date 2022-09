No estamos haciendo trabajo político a Morena: Yolanda de la Torre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- "No se trata de hacerle el trabajo político a Morena", aseguró la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, al defender su iniciativa para mantener al Ejército en labores de seguridad pública hasta 2029.

Durante la discusión en lo general en la Cámara de Diputados, sostuvo que el PRI no está a favor de la militarización, pero que no dejarán a los estados "secuestrados por el crimen".

"No se trata de hacerle el trabajo político a Morena, esto no es político, es por el bien más preciado que tenemos que garantizar y es la seguridad de las familias mexicanas ¡De eso estamos hablando!", expresó.

La legisladora subió a tribuna respaldada por la bancada tricolor, incluyendo al dirigente del partido, Alejandro Moreno "Alito" y el coordinador, Rubén Moreira.

"Vengo a esta tribuna a hablarle a la gente, a todas las víctimas de la desbordada violencia. A decirles que el PRI no les dará la espalda; a decirles que los priistas rechazamos la militarización del país, pero también estoy para decirles que jamás apoyaremos una decisión o medida que ponga en riesgo a los mexicanos", afirmó.

Al respecto, explicó que la Guardia Nacional mantiene su carácter civil y se respeta la naturaleza, diseño y jerarquía del mando constitucional.

Además, reconoció que en 2024 la Guardia Nacional, los policías estatales y municipales no estarán listos para atender la inseguridad del país, por lo que señaló la necesidad del acompañamiento de las Fuerzas Armadas.

"El gobierno ha sido lento e ineficaz, sí, pero no por ello vamos a dejar de hacer la tarea que nos toca a nosotros con responsabilidad", manifestó la diputada.

"Señor presidente en mi calidad de iniciante: Los estados y municipios necesitan tiempo y recursos para fortalecer sus policías. O permitimos que las Fuerzas Armadas los acompañen unos años más o los estados estarán secuestrados por el crimen", alertó Yolanda de la Torre.

Y FELICITA A MORENA

La legisladora también hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para considerar modificaciones al presupuesto destinado a la seguridad de municipios y estados.

"Por eso celebro el anuncio del coordinador de Morena esta mañana, Ignacio Mier, de recuperar el mecanismo para contar con recursos de financiamiento para las policías municipales, estatales. Querido Nacho, así sí".

La felicitación de la diputada tricolor fue correspondida con aplausos de la bancada morenista.