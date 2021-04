"No fumo, pero me sumo", dicen candidatos de MC sobre marihuana

Bajo el lema "No fumo, pero me sumo", candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México participaron en la Tarde de Cotorreo Cannabico por las libertades, para despenalizar el uso de la marihuana por consumo o posesión simple, con un evento cívico-artístico de conciencia ciudadana.

Promovido por Las Morras Chilangas, el encuentro para discutir sobre el tema se realizó en el Foro Aztecas de Coyoacán, con bandas de rock, charlas y un pliego de propuestas ciudadanas para que no se criminalice el uso de cannabis, con el llamado a las y los legisladores en la materia para una regulación con enfoque transversal.

"Nosotros no creemos que se trate de un tema de seguridad solamente, en el que la legislación no debe ser sólo imponer penas, sino que abarque todos los ámbitos y otorgue garantías de libertad para esos consumidores que la requieren y no lucran con su uso", indicó Salomón Chertorivski, candidato a diputado por el Distrito 10 federal.

En el festival participaron los emecistas que conforman el Movimiento Chilango, entre ellos, Patricia Urriza, candidata a alcaldesa de Coyoacán; Tere Vale, aspirante a alcaldesa en Miguel Hidalgo; Sofía Castro, quien disputa el distrito 23 federal de Coyoacán; Alejandro Piña, aspirante al 11 local, entre otros.

Urriza señaló que la prohibición del cannabis afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, ya que son quienes terminan por ser detenidos y procesados. "La ley no debe ser un asunto de clase", agregó.

Por su parte, Tere Vale sostuvo que el cambio de paradigma para la discusión debe empezar por el respeto a las libertades y la democracia, por lo que, añadió, aunque no fumo, me sumo a la causa.

Finalmente, Royfid Torres, coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en la CDMX, indicó que cuando se enfoca el tema de la regulación como materia de seguridad pública, puede resultar contraproducente en la vida pública.

"Hay un impacto negativo en la prohibición del uso médico o recreativo de la marihuana, por eso debemos dejarlo de ver como un tema de seguridad y tornarlo integral. Esta es una causa de Movimiento Ciudadano de hace años, que seguiremos impulsando", explicó.