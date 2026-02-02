logo pulso
No hablamos de Cuba: Sheinbaum

La presidenta anunció el envío de suministros a la isla

Por El Universal

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Guaymas, Son.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que en la reciente llamada que sostuvo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, hayan hablado del envío de petróleo a Cuba.

Esto, luego de que el presidente de EU declaró que Claudia Sheinbaum fue "muy buena" en la conversación porque le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

"Como lo dije en la conferencia de prensa: No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba. Y en la tarde, pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla", declaró.

Durante la Presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas este domingo 1 de febrero, Sheinbaum Pardo anunció que nuestro país enviará ayuda humanitaria a Cuba, con alimentos y otros productos, a través de la Secretaría de Marina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esta ayuda humanitaria será enviada en lo que se resuelve, "de manera diplomática", todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias, apuntó.

"Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda humanitaria que va a hacer la Marina; de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias.

"Pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres y otros insumos fundamentales", comentó la mandataria.

Indicó que el tema del envío de petróleo a Cuba sí lo habló el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

"Cuando sí se tocó el tema, fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario Marco Rubio, ahí sí tocaron el tema.

"Y como lo digo, estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba y mientras tanto vamos a enviar alimentos y otras ayudas importantes para la isla", agregó.

