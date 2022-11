No habrá impunidad en caso Ayotzinapa: Encinas

A-AA+

Tras denunciar una intensa campaña para desacreditar las investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que no se distraerá en su trabajo para esclarecer los hechos, dar con el paradero de los estudiantes y hacer justicia.

En un video compartido en las redes sociales, el funcionario anunció que junto con el equipo de expertos argentinos del GIEI, el gobierno de la República trabaja en nuevas líneas de investigación y remarcó que no habrá impunidad en este asunto.

"En las últimas semanas, se ha registrado una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Era totalmente predecible, estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder. Quienes le apuestan a la impunidad, jamás se imaginaron que íbamos a tomar acciones y decisiones puntuales para ir a resolver de fondo este asunto", puntualizó.

Alejandro Encinas puntualizó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometida con la búsqueda de la verdad en este caso.

"Nuestro mandato es conocer la verdad, mantenemos una estrecha relación con las familias, con la Fiscalía Especial y en particular con el nuevo fiscal, con quien tenemos una estrecha relación, al igual que mantenemos nuestra relación con el GIEI, con quienes si bien tenemos algunas diferencias, estamos construyendo una ruta de trabajo conjunto y nuevas líneas de investigación", subrayó.

El subsecretario de Gobernación insistió en que el objetivo del gobierno federal y de la Comisión para la Verdad y la Justicia es atender puntualmente los justos reclamos de justicia de las familias de las víctimas de los sucesos ocurridos en 2014 en Iguala.

"Nuestro trabajo es fortalecer este proceso de verdad y a diferencia del pasado, no buscamos construir un camino único e inatacable, buscamos la verdad, conocer el paradero de los normalistas y dar satisfacción a la demanda de justicia de los familiares y de la sociedad mexicana", recalcó.

Encinas Rodríguez aseguró que a pesar de las resistencias y los obstáculos que se han encontrado, las autoridades, se avanzará en las investigaciones.

"Hay reacción porque hay acciones concretas y se dejó atrás la simulación. A pesar de la articulación de quienes busquen el silencio y la impunidad, nosotros no nos distraeremos de nuestro trabajo fundamental, queremos conocer la verdad de los hechos, encontrar a los muchachos y que haya justicia", enfatizó.