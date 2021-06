No habrá regreso a clases presenciales en Zacatecas

El gobierno de Zacatecas determinó que, por el momento, no hay condiciones para regresar a clases presenciales en las instituciones educativas públicas y privadas del estado, por tanto, el retorno a las aulas en la entidad se proyecta hasta el próximo ciclo escolar que iniciará en el mes de agosto.

En la conferencia de prensa de la situación Covid, el gobernador Alejandro Tello Cristerna, junto con Lourdes de la Rosa Vázquez, secretaria de Educación del estado, recordaron que, el 28 de mayo, las autoridades federales dieron a conocer las reglas para la reapertura de las aulas ante el Covid-19, bajo un esquema de regreso voluntario, en aquellas entidades que estén semáforo epidemiológico color verde.

Al respecto, Tello Cristerna precisó que esta determinación se deriva, porque el grueso de la población aún no está vacunada y actualmente la entidad se encuentra en color amarillo. Incluso, dejó en claro que, aunque próximamente Zacatecas se colocara en semáforo epidemiológico verde, no es viable acelerar el regreso a las aulas por unas cuantas semanas, debido a que también está a punto de concluir el actual ciclo escolar, aunado a que las familias han externado que prefieren esperar a tener certeza y mayor avance en la vacunación.

El mandatario estatal comentó que en la entidad, la aplicación del esquema de vacunación completa contra el Covid-19 lleva un avance del 20%, por tanto, confía que para mediados de agosto que iniciará el ciclo escolar 2021-2022, sea un mayor número de personas inmunizadas que dé mayor certidumbre a las familias para que regresen sus hijos a las aulas.

Mientras tanto, Lourdes de la Rosa explicó que actualmente se trabaja con el personal directivo que atienden tanto la educación básica como la educación media superior y superior, quienes ya preparan los insumos y todo lo necesario para el regreso a clases en el siguiente ciclo.

Para sustentar esta postura también mencionó que para tener un diagnóstico preciso sobre el regreso a clases presenciales, se ha hecho un ejercicio de modalidad escalonada bajo protocolos sanitarios muy específicos en 415 centros comunitarios que atienden a dos mil 400 alumnos, que desde el 26 de abril que trabajan de manera voluntaria, por estar en semáforo amarillo.

Hasta el momento, enfatizó que no se ha dado ninguna situación de contagio en dichos centros, ya que son nueve alumnos máximo por aula, incluyendo al docente, quienes hacen sesiones de 45 minutos y otorgan espacios entre un grupo y otro para que no haya aglomeraciones.

Por esta misma razón, la funcionaria estatal insistió que por el momento se concluye que "no estamos en condiciones de regresar a clases presenciales en el estado".