"No habrá tregua contra los violentos", dice Cabeza de Vaca

Al dar a conocer un informe de las 19 detenciones que ha realizado la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), sobre los hechos de violencia del 19 de junio en Reynosa, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca invitó al gobierno federal a que juntos manden una señal clara de no impunidad, para que los criminales sepan de antemano que no habrá titubeos contra este tipo de conductas arteras.

"De ahí mi llamado a que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad, y cerremos la pinza, federación, estados y municipios con la seguridad de los mexicanos, con el objetivo de que hechos criminales como el del 19 de junio no se repitan en Reynosa ni en otras comunidades del país", expresó el mandatario tamaulipeco, esta mañana en una rueda de prensa que ofreció en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Y advirtió: "Al margen de contar o no con la colaboración o no del gobierno federal, en mi gobierno no habrá espacios para la delincuencia, no habrá tregua contra los violentos".

En su participación, García Cabeza de Vaca reiteró su condena ante el hecho de violencia que calificó como reprobable e inédito, en el cual integrantes del crimen organizado atacaron de manera deliberada a gente inocente de Reynosa.

"A las familias de las 15 personas que perdieron la vida les reitero mi solidaridad y apoyo. Y comparto con la población de Reynosa y de todo el país mi indignación ante este caso, por ello instruí a mi gabinete de seguridad, el mayor de los despliegues operativos, a fin de capturar a todos y cada uno de los criminales involucrados, para que reciban la sanción más severa, conforme a derecho", expresó.

Afirmó que se comprometió con los tamaulipecos, pero especialmente con las familias de las víctimas a que no habría impunidad, "y estoy cumpliendo con mi palabra".

Alto perfil del Cártel del Golfo involucrado en masacre de Reynosa

Mencionó que, tras una serie de capturas realizadas por la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), tan solo el domingo se anunció la captura de 8 personas más, presuntamente autoras intelectuales y/o materiales de los hechos delictivos del 19 de junio.

"Entre ellas se encontraría un alto perfil criminal del Cártel del Golfo, que por su peligrosidad y capacidad de generación de violencia era uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por el cual se ofrecían 2 millones de pesos como recompensa por información que llevara a su captura", añadió.

A las capturas se sumarían importantes acciones de investigación, persecución y prevención del delito, por parte de autoridades estatales que en unos cuantos días han llevado a un total de 19 personas detenidas," así como el aseguramiento de 37 vehículos, 46 cargadores, 136 estrellas metálicas, 882 cartuchos útiles y 13 armas de fuego en diversos calibres entre los decomisos importantes; también se han liberado a 21 personas que estaban privadas de su libertad".

El gobernador de Tamaulipas insistió que, los ataques intencionales a la población inocente, como los acontecidos el 19 de junio, no deben de tener cabida en Tamaulipas ni en ninguna parte del territorio nacional.

"Desde el inicio de mi gobierno he puesto todo mi empeño en mejorar las condiciones de seguridad y seguiré haciéndolo hasta el último día de mi mandato. Prueba de ello es que Tamaulipas bajo mi administración ha dejado el listado de los estados más violentos del país, situación que a muchos les parecía impensable", reiteró.

Dijo que los gobiernos estatales pueden hacer mucho para mejorar las condiciones de seguridad, pero un número importante de casos, como lo sucedido en esta ocasión en Reynosa, comprueba que requieren de una mayor colaboración por parte del gobierno federal, para perseguir delincuentes del orden federal.