No hay alarma ante incremento de casos de Covid en CDMX: Sheinbaum

Ante el incremento de casos de Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay ninguna alarma ya que no habido repunte en las hospitalizaciones, por lo que seguirán las mismas medidas sanitarias.

No obstante, la mandataria capitalina adelantó que a partir de la siguiente semana se incrementarán el número de Macro kioscos para realizar pruebas para detectar Covid-19.

"Por el momento es lo que se viene dando de las medidas sanitarias. No hay ninguna alarma, digamos en la Ciudad, frente al incremento de casos dado que no se representan en términos de hospitalizaciones, y la otra parte importante es decir que hay contagios, pero la enfermedad no es grave eso es gracias a la vacunación", aseguró tras la entrega de obras en la Escuela Secundaria N.11 "Adriana García Corral".

Sheinbaum Pardo comentó que la estrategia que se va a seguir es con la vacunación, por lo que pidió a la ciudadanía que estén atentas a la información oficial, pero que hasta el momento no hay razón para que se cierren escuelas.

"Las romerías (de los Reyes Magos van a seguir), hasta ahora no hay, no tenemos una alarma especial ni mucho menos dado que no han aumentado hospitalizaciones, pero eso no quiere decir que pudieran llegar a aumentar, se está revisando todos los días y como siempre somos responsables con la información", añadió que las personas que no están vacunadas, la gran mayoría llegan a ser hospitalizados tras contagiarse de Covid-19.

A pregunta expresa de que hay diferencia en los casos activos que informa el Gobierno de México y el Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum explicó que esto se debe a que la Secretaría federal toman en cuenta información del IMSS e ISSSTE mientras que la administración pública lo que tiene que ver con centros de salud y macro kioscos.

De acuerdo con el Informe Covid-19 del Gobierno de la Ciudad de México, al corte de este 2 de enero, hay una positividad del total de pruebas del 25%, y 10 mil 473 casos positivos, pero hasta el corte del 26 de diciembre de 2021, respeto a los casos positivos hay 2 mil 570 más que el día anterior.

Respecto a los hospitalizados en la capital se registran 348 personas, 245 en camas generales y 103 en terapia intensiva; en el Valle de México son 438, 131 en terapia intensiva.