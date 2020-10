No hay condiciones para sesionar en el Senado: PAN

Senadoras de Acción Nacional acusaron que no hay condiciones sanitarias para que el pleno sesiones la próxima semana y se apruebe la Ley de Ingresos para 2021.

"No se debe sesionar", por las condiciones de contagio y, además, a la oposición "no nos van a tomar en cuenta", dijo la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado.

Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez dijo que debe tener certeza de que en el salón de sesiones no haya personas con contagio.

Subrayó que el certificado negativo sea una medida para entrar al pleno, la próxima semana.

Dijo que, en todo caso, suspender las sesiones por el riesgo de contagios del SARS-CoV-2 de los senadores que proceden de todo el país, corresponderá decidirlo a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Márquez Alvarado dijo también que la Comisión de Hacienda que revisará la minuta de la Ley de Ingresos, no cumple el proceso legislativo, y lo cierto es que "nos hemos hecho tontos", y debería bastar con que los grupos parlamentarios envíen sus observaciones y sólo en reúnan para firmar el dictamen.