No hay denuncia, pero se busca a estadounidenses en Matamoros

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un programa de búsqueda para localizar a cuatro ciudadanos norteamericanos que fueron secuestrados en Matamoros durante la balacera que se registró en esta frontera el pasado 3 de marzo y por lo cual, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quien otorgue información sobre este caso.

El Fiscal Irving Barrios en conferencia de prensa, anunció que el Ejército, Armada, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional y Estatal y Fiscalía Estatal trabajan en la búsqueda de estas personas por lo que siguen una línea de investigación.

No hay denuncia formal por desaparición de estadounidenses: Seguridad Tamaulipas

En la conferencia estuvo además el secretario de Seguridad Sergio Chávez quien indicó que no hay una denuncia formal sobre la desaparición de los cuatro norteamericanos, pero que en la camioneta donde se presume viajaban, se localizaron documentos e identificaciones que comprueban la presencia de estas personas durante los hechos registrados en Matamoros.

"Estamos aportando datos que se vayan recabando y reforzando con nuestros efectivos y unidades en la plaza de Matamoros, en este momento ya está materializado el inicio de la búsqueda de estos ciudadanos, teníamos un problema a pesar de lo cual, la Fiscalía inició una carpeta, no tenemos denuncia de la desaparición de estas personas por eso se especuló sobre su procedencia, pero hoy que ya hay ciertos datos que se encontraron en la misma camioneta, una credencial y otros documentos, en base a eso, es que la Fiscalía está orientando la búsqueda de estas personas", mencionaron.

En la conferencia de prensa sólo se permitieron dos preguntas de los medios de comunicación a fin de no entorpecer las investigaciones que ya se siguen en este caso por parte de autoridades de Estados Unidos y México.