No hay heridos por incendio en Central de Abasto: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL). - Hace unos momentos de este jueves 6 de abril del 2023 se registró un gran incendio en la central de abastos de la alcaldía Iztapalapa, el cual está consumiendo 5 mil metros cuadrados aproximadamente.

Por medio de sus redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinaum, informó que hasta el momento no se reporta ningún herido durante el fuego en la zona de almacenamiento de cajas.

De acuerdo con su publicación vía Twitter, la jefa de gobierno informó que en el lugar se encuentran laborando elementos de Protección Civil, Bomberos, y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada informó que hasta el momento no tienen personas lesionadas o en peligro por el incendio que se registra esta noche en la central de abastos.

Remarcó que la zona está lejana a áreas de viviendas, por lo que no hay riesgo para las personas.

"Es una zona distante, no hay personas a su alrededor, no hay viviendas. Se está tratando ahorita de detener el fuego y pues están todos los apoyos de agua, bomberos, están combatiendo el fuego. Afortunadamente, no tenemos ninguna afectación personal", refirió.

Dijo que están saliendo 15 pipas para atender el incendio que se suscita en un área conocida de bodegas y tarimas dentro de la Central de Abastos.