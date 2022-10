No hay inconveniente de que Zelenski hable con legisladores: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no tiene ningún inconveniente de que su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, hable ante la Cámara de Diputados, y aseguró que "si quieren hacer propaganda" tampoco afecta en nada.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que este es un asunto que compete al Poder Legislativo, pero recordó que la Constitución define la política exterior de México y la cual se basa en el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de las controversias.

"Es un asunto del Poder Legislativo, yo no tengo ningún inconveniente que hable el presidente de Ucrania, y el presidente de Rusia, el presidente de China, y cualquier presidente. Nosotros tenemos una política exterior definida en la Constitución y que es parte de nuestra historia y se establece con mucha claridad el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de las controversias.

"Pero si quieren informar, bueno, hacer propaganda, también no afecta en nada", dijo.

Este martes, Santiago Creel (PAN), presidente de la Cámara de Diputados, dio a conocer que habló con el presidente del Congreso de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, quien le informó que el presidente Volodimir Zelenski se encuentra dispuesto para hablar ante los legisladores mexicanos.