No hay investigaciones contra Florencia Serranía por colapso en L12: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no hay investigaciones contra Florencia Serranía, extitular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por el colapso en la Línea 12, ni en la Fiscalía General de Justicia capitalina ni en la Contraloría local.

"No hay ninguna investigación, eso es importante; como han dicho los dictámenes, esencialmente estamos hablando de una falla estructural, van a seguir los siguientes dictámenes de la empresa DNV y del equipo técnico.

"No hay una investigación en este sentido a la directora, es la información que tenemos de la Fiscalía y en la Contraloría", expuso Sheinbaum.

Comentó que la Contraloría tendrá que hacer sus investigaciones en lo que respecta a la entrega-recepción tras la renuncia de Serranía como directora del Metro.

Sheinbaum resaltó que el reporte de DNV habla de una falla estructural; sin embargo, también es necesario esperar a que la Fiscalía General de Justicia local de la información relacionada con el tema.

La Jefa de Gobierno capitalina indicó que se reunió con el Comité encargado de la planeación de la rehabilitación de la Línea 12 y que le presentaron avances en la solución del reforzamiento estructural del tramo elevado que es de acero, y la próxima semana se reunirán con el equipo técnico del empresario Carlos Slim.

"Todavía están revisando una parte del túnel y también algunas características técnicas de la vía", dijo.

Indicó que todavía no tienen un presupuesto asociado para la rehabilitación pues solo han estado hablando de las soluciones técnicas.

"Lo más importante es la rehabilitación de la Línea 12 y en eso estamos como gobierno concentrados, la mayor parte de nuestro tiempo, el secretario de obras y servicios y el nuevo director del Metro, Guillermo Calderón", comentó.