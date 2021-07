"No hay medicinas contra cáncer, pero sí para una consulta popular", reclama Jesús Zambrano

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, condenó la falta de medicamentos oncológicos en México y cuestionó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga recursos para ello, pero sí para "una engañosa consulta popular".

"Las y los pacientes con algún tipo de cáncer, hijas, hijos, padres, hermanas, tendrán que seguir esperando el abastecimiento de sus medicamentos ante la indiferencia gubernamental. Hasta ahora no hay una fecha para suministrarlos, pero sí para una engañosa consulta popular que nos costará más de 500 millones de pesos y que pretende ser un distractor de los graves problemas del país", indicó Zambrano a través de un comunicado.

El líder perredista recordó que a pesar de que el Instituto de Salud para el Bienestar afirmó que en "próximos días" se surtirán al menos 13 claves de medicamentos oncológicos, admitió que su distribución a cada una de las entidades aún será tardada. Consideró que la nueva modalidad con la que el Gobierno Federal ha buscado resurtir medicamentos -mediante un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)- no contempla ni el pago de aranceles ni el traslado al destino final, por lo que es lenta y más costosa.

"El presidente López Obrador debería de salir de su burbuja y ver que hay personas cuyas vidas corren riesgo por culpa de su inacción", aseguró el dirigente perredista.

Por su lado, la diputada priista Sara Rocha Medina interpuso un punto de acuerdo para que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ofrezca una disculpa pública a la población que padece cáncer, enfermedad que es la primera causa de mortalidad en nuestro país, en niños de entre 5 y 14 años.

La legisladora recordó que cada año, en el mundo, se detectan 200 mil nuevos casos de cáncer infantil, de los cuales 5 mil se encuentran en México.

Asimismo, citó estudios en los que se destaca que a nivel mundial, el 80% de niños con cáncer atendidos oportuna y profesionalmente salvan su vida, mientras que sólo el 75% de niñas y niños mexicanos con cáncer sobreviven.

"El acceso a la salud es parte fundamental de las obligaciones a cubrir por el Estado mexicano. Los funcionarios de ese sector tienen un deber, que es hacer de las necesidades colectivas su causa. Concretamente creemos que el actuar del funcionario López-Gatell, carece de toda ética y convicción de servicio, piezas fundamentales de la democracia", indicó.

Rocha Medina refirió que ante la falta de atención a este sector, es que "hemos podido ser testigos de diversas manifestaciones de padres de familia, pacientes y personal médico, que exigen la debida atención para recibir los medicamentos necesarios en la atención de esta terrible enfermedad, que nada tiene que ver con una ´campaña casi golpista´, como lo quiere hacer ver el Subsecretario, por lo que consideramos oportuno y procedente exigirle les ofrezca una disculpa pública".