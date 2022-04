No hay mexicanos afectados en tiroteo en metro de Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que a casi 24 horas del tiroteo en el metro de Nueva York, no se reportan mexicanos afectados.



Con información reportada por Jorge Islas, cónsul de México en Nueva York, el canciller descartó afectaciones a connacionales, hasta el momento.

Advirtió, sin embargo, que el saldo podría cambiar, toda vez que hay una persona que se mantiene inconsciente, por lo que no se ha podido determinar su nacionalidad.

"Me reporta el cónsul en Nueva York que no tenemos connacionales afectados por el tiroteo hasta esta hora. Está pendiente de una persona que aún esta inconsciente y no se ha podido determinar su nacionalidad", escribió en su cuenta de Twitter.