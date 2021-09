No hay nada que esconder: Sheinbaum sobre contrato de médicos cubanos

"No hay nada que esconder", dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras las declaraciones del senador del PAN, Julen Rementería, sobre un supuesto fraude en la contratación de médicos cubanos para atender la pandemia de Covid-19 en México

"Fueron distintos profesionales de la salud que vinieron a México a apoyar, fueron dos periodos en donde estuvieron, principalmente en la Ciudad de México, aunque también en otras entidades y con gusto podemos darle toda la información", añadió la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Agregó: "Siempre fuimos transparentes. No hay nada que esconder, fueron dos periodos donde, principalmente, (médicos cubanos) vinieron a CDMX. Quieren buscar donde no hay nada, están buscando que haya algún tema con la solidaridad".

Lo anterior se debe a las acusaciones del senador Julen Rementeria, quien afirmó que se contrataron 585 médicos sin título universitario para tratar pacientes mexicanos por Covid-19.

"Un fraude de $255, 873,177.04 mdp a la salud de los mexicanos que en plena pandemia fueron tratados por falsos médicos", señaló.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio de 2020 concluyó la participación de 585 médicos cubanos en la Ciudad de México para atender a pacientes Covid-19 y se le pagó a esta delegación 135 millones de pesos por las actividades que realizaron en la capital, de acuerdo con una entrevista la secretaría de Salud local, Oliva López Arellano.