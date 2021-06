No hay necesidad de cambiar de dirección: Sheinbaum a Financial Times

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró al medio británico Financial Times que "no hay necesidad de cambiar de dirección".

Además, culpó de los resultados en la capital a la "campaña de desinformación" que se manejó y dijo que la "terrible tragedia" en el Metro influyó en la jornada electoral.

El medio indicó que "han sido unas semanas terribles para la alcaldesa de la Ciudad de México (...) justo cuando la capital estaba controlando uno de los peores brotes de Covid-19 del mundo, un paso elevado del Metro se derrumbó a principios de mayo y mató a 26 personas".

Y agregó: "Luego, un mes después, la oposición se apoderó de más de la mitad de los distritos de la ciudad en las elecciones de mitad de periodo".

Sobre los resultados en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno culpó a una "campaña de desinformación" y declaró: "Nos sorprendieron algunas partes (...) tendremos que reflexionar sobre eso internamente".

También aseguró que "el presidente tiene muy claro hacia dónde va y nosotros estamos con él".

La jefa de Gobierno, además, evadió responder a si será la primera candidata presidencial, pero afirmó: "Soy muy fuerte. Creo en mi gobierno y creo en la transformación de mi país (...) El neoliberalismo no puede regresar a México, hizo mucho daño".