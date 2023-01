"No he platicado con fiscal sobre presunto plagio de tesis", afirma Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no ha platicado con la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, sobre la investigación sobre el presupuesto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Y aclaró que es la Fiscalía local quién tiene que opinar sobre el tema.

"Hay que preguntarle a la fiscalía, la verdad no tenía conocimiento. No platicamos ese tema con la fiscal, ayer inclusive declaré que la fiscalía tiene sus razones y hoy vi el comunicado también, pero es la fiscalía quien tiene que opinar sobre este tema", destacó.

Hoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que prescribió el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero la investigación sigue abierta.

En una tarjeta informativa, la FGJ refirió que se abrió una carpeta de investigación por la denuncia promovida por la ministra, pero "dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público resolvió el No ejercicio de la Acción penal en dicha carpeta de investigación".

Y aseguró también que no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el "sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio", por lo que dijo desconocer el documento, de tipo comunicado, que circula en redes sociales y donde se hace referencia, a nombre de esta institución, de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia.