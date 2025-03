No hubo acuerdo en lo oscurito: CS

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya una negociación “en lo ‘oscurito’” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tras la llamada que sostuvieron y en la que se acordó pausar la imposición de aranceles a productos mexicanos, al menos hasta el 2 de abril.

En la conferencia matutina, la Mandataria afirmó que ella se comprometió a no mentir, no robar ni traicionar al pueblo de México. Señaló que en la conversación con Trump se presentaron resultados de los esfuerzos de su gobierno en materia de seguridad, no sólo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino para garantizar la seguridad y paz para los mexicanos.

Explicó que “lo que hubo fue una plática de decir: A ver, hay resultados en seguridad y se hizo todo esto por parte de México, y no sólo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tienen que ver con la justicia. Entonces, sencillamente se dijo: Vamos a seguir trabajando, colaborando en el marco de un acuerdo general que se logró en una reunión en Washington la semana pasada”.

Respecto a si Washington pidió la presentación de algún político mexicano con presuntos vínculos con grupos de la delincuencia, tras la entrega de 29 capos, la Mandataria respondió: “No que tenga conocimiento”.

En Palacio Nacional, se le insistió: “si hubiera esta solicitud de presentar a algún político mexicano, ¿el gobierno de México lo haría, o cuál sería el procedimiento?”.

“Pues son decisiones que se toman, pero no por el gobierno, sino por un fiscal o por un caso en particular. No nos adelantemos”, respondió la Presidenta.