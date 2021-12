"No hubo hechos graves que lamentar por Nochebuena y Navidad", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que luego de la NocheBuena y Navidad no hubo hechos graves que lamentar en todo el país.

"Los reportes que tenemos en general es que hubo mucha tranquilidad, paz, no hubieron hechos lamentables graves; desde luego siempre hay delitos que se cometen, pero no hubieron cosas excepcionales, así graves que lamentar, pasó bien la Nochebuena, la Navidad", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Al iniciar su conferencia de prensa en el Salón Tesorería, el Presidente felicitó a todos los mexicanos por las fiestas decembrinas.

"De nuevo felicidades a todos, esto extensivo a todo el pueblo de México", expresó.