"No le saques", le dice Fox a AMLO tras negarse a recibir a Cevallos

El expresidente Vicente Fox llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a recibir a Diego Fernández de Cevallos en Palacio Nacional, "no le saques", fue el mensaje que le envió en redes sociales.

"Recíbelo!!! No le saques!! A que le tienes miedo??", dijo el expresidente.

A través de Twitter, Fox reaccionó a la respuesta que dio AMLO en su conferencia matutina a la misiva enviada por "El Jefe Diego", quien retó al mandatario a citarlo en Palacio Nacional, para que ofrezca pruebas de sus dichos y acusaciones que realiza en su contra.

Ante ello, el presidente López Obrador señaló que para qué van a estar hablando si son públicas y notorias las diferencias con el político panista.

El titular del Ejecutivo solo pidió Fernández de Cevallos a que diga si es cierto o no que utilizó sus "influencias" para facilitar negocios a una "refresquera", además de que diga de cuánto fue "el moche, cuánto ganó por ese asunto".

Agregó que si Fernández de Cevallos sostiene que los señalamientos que hizo son falsos está en todo su derecho de denunciarlo ante las autoridades. "Pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas".

En una carta dirigida al mandatario, Fernández de Cevallos advirtió que de no darle la oportunidad de defenderse, el presidente López Obrador quedará como "un difamador cobarde que denigra a México en la Presidencia".