"No me ocupo de lo que publican, mi tarea es ayudar a AMLO", dice titular de Segob

Luego de que en agosto del año pasado sustituyó a Olga Sánchez Cordero como titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López declaró que le honra desempeñar la invitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y ayudarlo en la transformación de México.

En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, en sustitución del presidente López Obrador porque se recupera de Covid-19, Adán Augusto López refirió que no se ocupa de lo que publican, "ni para bien ni para mal", de su trabajo.

"Mi tarea es la de ayudar al señor Presidente de la República en este trabajo de consolidación, de transformación del país y ahí seguimos.

"Yo no me ocupo, ni para bien ni para mal, y lo digo con todo respeto, de lo que publica alguien, yo me ocupo de ayudar al Presidente en ser un canal de comunicación con diversos actores políticos, sociales, económicos.

"Me toca llevar la relación con los gobiernos estatales, con gobiernos municipales, con las Cámaras de Diputados, de Senadores, y de mantener interlocución con actores políticos de todo tipo, de esa manera yo trato todos los días de cumplir con la instrucción precisa que el señor Presidente me dio cuando me invitó a trabajar con él, a formar parte de esta administración", expresó el secretario de Gobernación.