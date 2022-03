"No me olviden falto yo"; Don José vuelve a alzar la voz por su hija

Don José Luis fue el único hombre entre las miles de mujeres que se atrevió a levantar la voz durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, a nombre de su hija Esmeralda Castillo, desparecida hace 12 años, en Ciudad Juárez Chihuahua.

Desde dicha ciudad fronteriza se trasladó a la Ciudad de México para participar en la movilización.

Don José Luis pidió a las autoridades federales lo apoyen para seguir en la búsqueda de Esmeralda.

Grupos de mujeres se acercaban a él para abrazarlo y corear juntos, "¡Ni una más, ni una más!" , "¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!".



Presionan a Don José para reconocer muerte de su hija

"Es obvio que está muerta", fueron las palabras que la fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer de Chihuahua, Diana Esther Morales Rincón, le soltó a José Luis Castillo, quien desde hace 12 años busca a su hija, Esmeralda Castillo.

Por esto, don José Luis exigió una disculpa pública, porque las autoridades insisten en que reconozca la muerte de su hija sin tener un cuerpo ni pruebas.

"Estamos exigiendo una disculpa pública a la licenciada Morales, ya que ella, sin tener datos científicos ni pruebas, dice que para darme información de Esmeralda debo aceptar que está sin vida.

"Cuando nosotros le preguntamos cómo ella se atrevía a asegurar que Esmeralda estaba sin vida, nos dijo: ´Es que es obvio, si se encontró un resto de ella en Arroyo del Navajo, pues es obvio que Esmeralda está sin vida´. Nosotros le pedimos muestras científicas, que nos compruebe que Esmeralda está sin vida", detalló José Luis a EL UNIVERSAL.

El resto humano al que se refiere es un trozo de hueso (una tibia) que las autoridades le presentaron a él y a su familia en 2015 como prueba de la presunta muerte de la joven, y les dijeron que si aceptaban la muerte les tramitarían la reparación del daño lo antes posible.

La familia no aceptó: "Nosotros pedimos causa de muerte y motivo de muerte, a lo cual no pudieron decirnos nada. El expediente de Esmeralda se fue a Feminicidios. El grupo de abogados de Acción de Derechos Humanos por la Justicia Social y yo peleamos aproximadamente un año para que el expediente volviera a Búsqueda, pero el expediente ha permanecido dormido ahí", explica el padre.

"[La fiscal Morales] se atrevió a decir que mis abogados estaban jugando conmigo. A nosotros nos parece una falta muy grave que, sin tener pruebas, o a lo mejor las tiene y no nos las quiere dar, se atreva a asegurar que Esmeralda está sin vida", lamenta.

El padre de la joven relata que, junto con un grupo de personas, se está haciendo un documental sobre el caso, y la conversación con la fiscal la tuvieron el pasado 28 de enero, cuando acudieron al edificio de la fiscalía como parte de la grabación.

"Cuando llegamos, la recepcionista se retira y nos dice que la licenciada no estaba; después, aparece la licenciada Morales. Nos dice que no podíamos grabar dentro [del edificio] y ahí fue donde nos comenzó a decir que teníamos que aceptar que Esmeralda estaba sin vida, y esa fue la situación real".