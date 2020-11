"No me quiero meter en eso": AMLO sobre Bartlett y Augusto López

Ante el enfrentamiento y acusaciones mutuas por la responsabilidad de las inundaciones en Tabasco entre Manuel Bartlett Díaz, titular de la CFE, y el gobernador Adán Augusto López, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se quiere meter en esta confrontación, pero reconoció que hay diferencias entre ambos y justificó que esas expresiones son normales porque "en Tabasco la política es pasión, se desborda la pasión".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que debido a que Bartlett Díaz ha ordenado detener el saqueo que había en la CFE "le tienen ganas algunos medios".

"No me quiero meter en eso, además, somos nosotros bastante tolerante en cuanto a que se expresen los servidores públicos, prohibido prohibir.

"Hay diferencias, al licenciado Bartlett le ha tocado ordenar todo el desorden o el saqueo que había en la CFE y le tienen ganas algunos medios (...) pero eso es normal en Tabasco los ríos se desbordan. Así es la pasión, en Tabasco la política es pasión".

Ayer martes, en su salida de Palacio Nacional tras la reunión con el presidente López Obrador en donde se refinó un plan para evitar inundaciones en Tabasco, Manuel Bartlett aseguró que "le da risa" la posible demanda del gobierno de Tabasco por el presunto mal manejo en el desfogue de la presa Peñitas que, junto con el frente frío 11, provocaron graves daños e inundaciones en esa entidad.

"A mí esa demanda me da risa".

-"¿Hay responsabilidad de CFE en las Inundaciones de Tabasco, en Villahermosa?", se le cuestionó.

-"Ninguna, hay gente que anda buscando a ver a quién le echa la culpa de sus torpezas, es todo lo que voy a decir", comentó antes de retirarse.