No me voy del país, ya saben dónde voy a estar, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Cuestionado si prevé que lo puedan persigan tras acabar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no huirá del país, sino que estará en su quinta en Palenque, Chiapas, donde "ahí los voy a esperar".

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que está acostumbrado a este tipo de persecuciones, "guerras sucias", pero reiteró que "el pueblo es mi ángel de la guarda".

"Acerca de que me puedan perseguir pues tampoco, porque no me voy a ir del país y ya todo mundo va a saber dónde voy a estar. ¿Qué me van a perseguir? ahí los voy a esperar. Estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia, incluso los juicios para encarcelarme", señaló.

El mandatario federal afirmó que a diferencia de sus antecesores él no seguirá "mandando" tras el fin de sexenio, en septiembre de 2024, y anunció que tampoco hablará de forma pública a diferencia de Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes "no dejan de hablar".

"Yo me voy a retirar, creo que entre otras cosas lo que ha sucedido después de los cambios es que el que sale se queda con la nostalgia de seguir mandando, y se olvida de que uno tiene su oportunidad, su tiempo, y por eso hay problemas", dijo.

El presidente López Obrador recordó que en el PRI existía la tradición de que los presidentes, al término de su mandato "se callaban", de lo contrario, indicó, los mandaban fuera del país, como a Luis Echeverría quien José López Portillo lo envió de embajador a las Islas Fiji porque se hablaba de que seguía recibiendo a políticos en su casa.

"Con el PAN, pues no dejan de hablar ni Calderón ni Fox. Yo no voy a hablar nada, voy a jubilarme por completo. Si van a hablar mucho de mí, pero me voy a ir muy tranquilo con mi conciencia, eso es lo más importante, el tribunal de la conciencia".