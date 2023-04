No obedece indicaciones en simulacro y lo declaran "muerto"

#SimulacroNacional Un usuario en la estación Hidalgo del Metro no obedeció indicaciones de repliegue a la parecer por parte de personal que coordinó el macro simulacro, continuó caminando. En el reporte fue catalogado como deceso.



Un usuario en la estación Hidalgo del Metro no obedeció las indicaciones de personal de protección civil durante el Macro Simulacro 2023 y fue catalogado como deceso.

En punto de las 11:00 horas arrancó el ejercicio en el Sistema de Transporte Colectivo. Personal en la estación Hidalgo del Metro indicó a los pasajeros replegarse a las paredes, sin embargo, un señor de traje gris accedió de prisa a la estación, y pese a la recomendación del personal no se detuvo ni replegó. Incluso se molestó cuando le informaron que no había servicio de trenes y que se tenía que replegar y quedarse parado.

El señor siguió su camino, y el personal dio indicativo de deceso. Incluso durante su paso, se escuchó decir: "¡cree saberlo todo!"

Es importante destacar que al inicio el macro simulacro un tren llegó a la estación, usuarios permanecieron al interior del vagón y este detuvo su paso hasta concluir con el ejercicio.