"No permitiré intromisiones"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que su gobierno no permitirá intromisiones que afecten la soberanía nacional en las próximas elecciones.

"Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA y lo saben en la ONU y lo saben en todos lados, que no vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista", argumentó.

En su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que México no es colonia ni es un protectorado, sino un país libre, independiente y soberano.

"No hay nada que temer, vamos a estar pendientes y la misma ciudadanía, la misma gente ayuda mucho en todo esto, las redes sociales, las denuncias que se hacen para que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros", indicó.

El presidente López Obrador también arremetió en contra del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales obstaculizan la democracia, reiteró.

"Ayer [miércoles] hablábamos del INE que, aunque parezca increíble, tiene como propósito impedir que haya democracia, no es un organismo para garantizar que las elecciones sean limpias y sean libres; el Tribunal Electoral, lo mismo, porque para mantener el régimen de corrupción necesitaban que se mantuviese el sistema de imposición", insistió.

El Mandatario dijo que le hicieron una reseña del documental que el INE encargó a la empresa del historiador Enrique Krauze, "¿y qué creen que aparece en el video? De que en 2006 no hubo fraude, eso es lo que aparece en el video, pagado por el INE", comentó.

Quieren el presupuesto de los pobres

A 16 días de la elección para definir la integración de la Cámara de Diputados, López Obrador acusó que sus adversarios se han agrupado con el propósito de conseguir la mayoría en San Lázaro, porque no quieren que el presupuesto se destine a los pobres, porque quieren seguir robando.