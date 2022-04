No piensan en el futuro de México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica no piensan en la nación ni en el futuro de México sino piensan en sus propios beneficios.

"Hay diputados y diputadas que no piensan en la Nación, que no piensan en el futuro de México, que en lo que están pensando es en las empresas transnacionales, en sus propios beneficios", dijo durante la reactivación de incorporación a la Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.

Agregó: "Y la próxima vez que votemos, la próxima vez que decidamos hacia dónde va el país, es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque hay quienes quieren a la patria y hay quienes traicionan a la patria, de ese tamaño es la decisión que se tomó el día de ayer".

A pregunta expresa si en caso de llegar a la presidencia en el 2024, o quede el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, deberían de enviar una nueva iniciativa de la Reforma Eléctrica, Sheinbaum dijo que sí.

"Por supuesto que sí, es algo fundamental, si no fue ahora tendrá que ser en el siguiente Congreso de la Unión además estoy segura que el pueblo de México va a ver por su futuro, ya que significa tener una mayoría de las dos tercera partes para tener los cambios constitucionales", expreso.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo señaló que aunque el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, durante el periodo neoliberal, políticos y empresarios en contubernio se dedicaron a privatizarla.