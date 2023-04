No queremos ayuda, entre comillas, de nadie: AMLO

Ante las acusaciones de que la DEA, el Pentágono y otras agencias de EU de estar espiando al gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que México no acepta ninguna intervención y que su gobierno tiene capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada.

"La enseñanza mayor es que somos libres, somos independiente y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos.

"La segunda lección es que en nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir ayudarnos, a apoyarnos para enfrenar a la delincuencia organizada. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrenar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie", expresó en la conmemoración del 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz.