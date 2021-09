"No quiero que le pongan mi nombre a calles ni estatuas en mi honor"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que tiene escrito en su testamento que desea que su nombre no sea utilizado en calles ni tampoco quiere que se levante alguna estatua en su honor.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que solamente está a favor de las estatuas que expresan la cultura y no el culto a la personalidad.

"Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", señaló el presidente.

"Solo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades (...) yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes y heroínas es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra", aseguró.

En junio de 2020, EL UNIVERSAL reportó que calles, colonias, callejones, incluso avenidas son algunos de los espacios urbanos que en México llevan el nombre o el apellido del Presidente de México.

En una revisión hecha por El Gran Diario de México a los registros de calles del país se encontró que en al menos seis entidades —Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz— llevan el nombre del Jefe del Ejecutivo federal, a pesar de que ha declarado que no desea que ninguna lleve su nombre.

También el pasado 25 de agosto, unos días antes de la entrega del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de la asociación civil "Realidades Mi Mundo Mágico" informaron que mandaron a elaborar una escultura del Ejecutivo federal en dimensiones reales como reconocimiento "a sus éxitos" durante su gobierno, y la cual buscarán que sea instalada en Palacio Nacional.

La escultura, que fue enviada a fundición en marzo pasado y entregada en abril, fue elaborada por el artista Oscar Ponzanelli.