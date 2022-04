"No sabemos por qué la bajó, esa carretera te puede llevar a Tamaulipas, a San Luis Potosí", dice padre de Debanhi

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar, joven de 18 años reportada como desaparecida desde el 9 de abril en Nuevo León, señaló que este miércoles acudirán a la Fiscalía estatal para dar seguimiento a las investigaciones sobre el caso.

En entrevista con Aristegui Noticias, el padre de Debanhi Escobar se dijo "mortificado" ya que "es el cuarto día, mientras más pasa el tiempo, sabemos qué tipo de desenlaces se dan".

"Ayer hasta las doce de la noche estuvimos recorriendo puntos acompañados con gente del gobierno, Fiscalía, mucha gente de la comunidad que se ha sumado, ha sido muy detonante la noticia y esperemos que con la difusión podamos tener un indicio de su paradero", mencionó.

Sobre el sujeto que fue detenido e interrogado por el caso de Debanhi Susana, dijo que será hasta este miércoles que acudan a la Fiscalía que tendrán información.

También, lamentó que la gente les dé pistas o indicios falsos sobre el paradero de la joven "juegan con nuestro dolor".

Por último, mencionó que buscan aclarar las versiones que se tienen alrededor del caso, ya que es "incoherente" que el taxista haya dejado a Debanhi sola en la carretera y que "no cuadra" también el actuar de sus amistades.

Dijo que la foto que circula de Debanhi en la carretera la tomó, supuestamente, el taxista que la llevaba "no sabemos por qué la bajó, con qué intensión, es incoherente que dejen a una muchacha a media carretera donde hay mucha inseguridad, no hay luces, no hay nada, camiones, esa carretera te puede llevar a Tamaulipas, San Luis Potosí".

"Esto es lo que queremos aclarar en qué cabeza cabe que vayas con tus amigos y que a la buena de Dios te dejen... no cuadra esa situación".

"Es muy desgastante, sabemos la situación de las demás familias y vemos los desenlaces y nos preocupa, queremos decirle a las personas que la tienen que la entreguen, queremos a mi niña, pedimos que la regresen", dijo el padre de Debanhi.