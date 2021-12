No se contempla todavía vacunación general a menores de 15 años: López-Gatell

En México no se contempla vacunar a niños menores de 15 años sin comorbilidades o menores de 12 años con comorbilidades aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, agregó que hay países donde se inmuniza a niños de menor edad porque tienen excedente de vacunas, pero es decisión de cada nación.

"No consideramos vacunar a niños menores de 15 años, solo de 15 en adelante sin comorbilidad y de 12 a 17 con enfermedades que se complican por covid, esa es la razón. Hay países que tienen excedentes de vacunas, que contrataron 3 o 4 veces su población, les sobran vacunas, también se acercan calendarios de expiración y les urge sacarlas, otros han tomado decisión de donarlas, Estados Unidos nos ha donado casi 11 millones de dosis, posiblemente haya otro donativo, en nuestro caso hemos donados dosis no porque vayan a expirar, sino porque sabemos la importancia de que es un asunto mundial", señaló.

El funcionario enfatizó que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado la vacunación en niños, por el contrario, ha resaltado la necesidad de aumentar la cobertura en las naciones donde no ha habido acceso a las vacunas.

"La OMS no ha recomendado vacunación a niños, al contrario, la OMS repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con esquema primario de personas adultas en países que tienen muy baja cobertura porque no han tenido acceso a dosis", dijo.

Agregó que la generación de nuevas variantes se da en contextos de baja cobertura de vacunación, por lo que la OMS ha repetido el mensaje de que se debe priorizar el acceso a las vacunas para países con baja cobertura y principalmente en población adulta.

"Se ha dicho que en vez de avanzar en terceras dosis, cuartas dosis, quintas dosis, o que inicie la vacunación a edades bajas, la OMS como sistema mundial ha pedido que se priorice la vacunación en países con baja cobertura. No es cierto que la OMS haya recomendado vacunar niños", concluyó.