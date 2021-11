No se descarta una cuarta ola de Covid-19 en México, advierte López-Gatell

Tras poner en marcha la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no se descarta una cuarta ola de Covid.

"En la medida de que en cualquier parte del mundo este activa la epidemia de Covid-19, cualquier país puede tenerla y en todo momento hay que tener la mente clara que puede haber no solo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas. Estados Unidos ya va por la séptima, afortunadamente en descenso, pero nada quita que pueda reactivarse".

En entrevista, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el subsecretario de Salud dijo que la temporada invernal podría influir en principio, porque los virus respiratorios se transmiten a través del aire, cuando hay temperaturas bajas estas gotas y aerosoles permanecen más tiempo.

"Teóricamente podría hacer que la temporada de frío aumente la probabilidad de un repunte de cualquiera de los virus respiratorios, no solo Covid o la influenza".

Sobre el amparo otorgado por un juez para vacunar a menores de edad, el subsecretario López-Gatell dijo que el amparo solo beneficia a la persona sobre quien se resuelve, pero la resolución pareciera querer establecer criterios generales para una política pública.

"La SCJN ya estableció una tesis de jurisprudencia donde distingue el derecho colectivo de protección de la salud y del derecho individual, y deja muy en claro que el derecho colectivo tiene preponderancia sobre el individual, no puede ser al revés".