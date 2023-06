No se podrá hablar ni formar bloques a favor de "corcholatas": Rocha

A-AA+

CULIACÁN, Sin., junio 10 (EL UNIVERSAL).- Al acompañar al senador Ricardo Monreal Ávila en su visita a la entidad, al que atribuyó que le gusta ser polémico, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que de aprobarse los lineamientos en Morena no se podrá hablar ni formar bloques de gobernadores a favor de determinada "corcholata".

Puntualizó que, en la reciente reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores de Morena, los cuatro aspirantes a la Presidencia y la dirigencia del partido, se suscribió una serie de lineamientos para definir la candidatura, por lo que se espera que en la próxima asamblea sean aprobados.

Dio a conocer que, según él, en este acompañamiento con su amigo Monreal Ávila no viola la ley, pero cada que vez que se reúne con alguna de las "corcholatas" que visitan el estado, en forma inmediata el Instituto Nacional Electoral (INE) le envía un extrañamiento, por lo que no duda que esto vuelva a suceder el próximo lunes.

Ante el senador, Rocha Moya reveló que durante el distanciamiento que este tuvo con el ejecutivo federal, cada vez que se reunió con López Obrador, le preguntaba cómo estaba, por lo que le da gusto que haya cordura y se haya celebrado una reunión entre ambos.