"No se pudo ahora, ni modo, lástima 'fifís'", dice AMLO a sus adversarios

Tras los comicios de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó a sus adversarios un "lástima fifís", por lo que consideró un buen resultado de la elección intermedia y les recordó que para quitarlo de la Presidencia el próximo año, pueden intentarlo por medio de la revocación de mandato.

"Se los mando a decir a mis adversarios, no se pudo ahora, ni modo, lástima fifís, lástima Margarito, pero al revés. Pero ahí viene la revocación del mandato y a eso me someto, si la gente dice ´ya no queremos que continúe el Presidente´, vámonos a Palenque", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrdaor aseguró que se apurará su trabajo, de aquí a marzo que viene la revocación, para dejar avanzados y terminados todos sus proyectos.

"¿Que me preocuparía? En el caso que me dijeran que me vaya, el Tren Maya que sí necesito más tiempo porque se va a terminar a finales de 2023, y la consulta es en marzo de 2022", señaló.

Destacó que además de las obras y programas sociales, su administración ha avanzado en el cambio de mentalidad de los ciudadanos y "esa es la obra más importante, la revolución de las conciencias y eso ayer estuvo en cuestión".

Niega pérdida de diputados en San Lázaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras las elecciones de este domingo, su movimiento no registra pérdida de diputados federales, y que incluso, es probable que ganen más de los que se tienen actualmente en San Lázaro.

En su conferencia mañanera de este lunes, López Obrador acusó que es propaganda del "partido conservador" y de los medios de comunicación decir que su partido Morena y afines perdieron la mayoría de la Cámara de Diputados.

"No, no (perdimos diputados). A eso me refería cuando hablaba de los conductores de Televisa, de que para manejar propagandísticamente de que nos fue mal, elaboran este discurso de que se perdió mayoría absoluta. No, es probable -porque todavía tenemos que esperar - que tengamos más diputados de los que teníamos.

Ahora vamos a tener como 270 o 280 en total.

"Es que como decía Goebbels, ´una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad'. Ayer, no solo la conductora de Televisa, sino un analista a quien respeto mucho, un periodista a quien comparo con Miguel Ángel Granados Chapa, y lo mismo ´se perdió la mayoría absoluta´.

"La calificada, pero no la teníamos. Teníamos la mayoría simple y la volvimos a tener ahora. Sin alianza en la elección pasada Morena no hubiésemos tenido la mayoría simple, Morena. Es que se necesita tener la información, si no es pura propaganda. Es lo que dijeron anoche los dirigentes de los partidos, del gran partido conservador: no ganaron la mayoría absoluta. Pero es el mismo discurso, entonces por eso es importante la información", dijo.

Asimismo, López Obrador aseguró que en la Cámara de Diputados se mantendrá la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Aseguró que aunque no le corresponde señalarlo, se mantendrá su alianza con el PVEM.

"Si (se mantiene), no me corresponde a mí, pero la verdad es que está muy holgado el poder participar en la Cámara (de Diputados) para darle continuidad al proyecto de transformación", declaró.

En la mañanera dio a conocer un video donde ciudadanos de Tuxtepec, Oaxaca, le quitaron a un "mapache" una maleta con dinero que aventaron como si fuera bolo entre los ciudadanos.

"Hay uno que me dio muchísima risa, a lo mejor lo vamos a poner el de Tuxtepec al que tú hiciste mención, queda nada más para la picaresca de los conservadores antidemocráticos", expresó.