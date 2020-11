"No se puede acusar a nadie si no hay pruebas", señala AMLO

Ante el caso del general Salvador Cienfuegos, quien ayer miércoles regresó de Estados Unidos tras habérsele retirado los cargos del que se le acusaban en ese país por narcotráfico y "lavado" de dinero para que sea investigado en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede acusar a nadie si no hay pruebas, pero si se demuestra que cometió a un delito, que sea juzgado y que no haya impunidad.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no quiere que haya injusticia de ningún tipo.

"Ya hay un cambio, las autoridades en México, en este caso, la Fiscalía va hacerse cargo de la investigación y va a resolver si existen elementos para juzgar al general Cienfuegos o no. Porque no se puede acusar a nadie si no hay pruebas; por consigna, no, por política, no; por venganzas, no. Es justicia y considero que es una gran injusticia el que se sujete a alguien a proceso, que se enjuicie a alguien, incluso que se encarcele a alguien que es inocente. es una injusticia y nosotros lo que queremos es que no haya injusticias de ningún tipo.

"Si una persona, sea quien sea, sí cometió un delito, y se le demuestra, que sea juzgado, que no haya impunidad, pero también no fabricar delitos. Antes eso era muy común de que a inocentes, se les encarcelaba", dijo en el salón Tesorería.