No se vale cambiar vacunas por votos: PAN a AMLO

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió al gobierno Federal abrir la compra y aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a los estados para atender eficientemente a la población y terminar con el uso electorero que se le quiere dar de cara a las elecciones del próximo año.

A través de la diputada Isabel Guerra, el PAN aseguró que no se vale querer cambiar vacunas por votos, intentar una centralización ineficiente para hacer aparecer al gobierno y su partido como los salvadores de la pandemia.

"Bastante fracaso ha significado la atención a los contagios como para querer ahora también echar a perder las soluciones".

"Nos preocupa la situación en clínicas y hospitales del Estado. La delegada del IMSS en Nuevo León, Karla López, reportó que las camas ocupadas en las clínicas en la entidad están al 70% de su capacidad", consideró la legisladora panista de esta entidad.

La diputada comentó que el gobierno Federal decidió centralizar la compra y distribución de la vacuna y, de último momento, decir que habrá apertura.

"Debemos coordinar las capacidades para garantizar el acceso universal y no discriminatorio de la vacuna".

"No es entendible que, con argumentos huecos, se quiera ignorar a los Estados y privarlos de adquirir directamente la vacuna, así como de la información mínima indispensable para hacer la planeación correspondiente a un programa tan complejo como vacunar a la población contra el Covid-19", dijo la panista.

"Nadie pretende politizar la enfermedad y mucho menos su cura, todavía estamos a tiempo de evitar más dolor y más muertes. Los gobiernos estatales están preparados, se les debe asignar el recurso económico para comprar directamente y aplicar las vacunas eficientemente en sus comunidades. El gobierno Federal no podrá solo y entre más colaboración haya más pronto saldremos de esta gran crisis sanitaria", consideró.

Las diputadas y los diputados Federales del PAN apoyamos que el Consejo de Salubridad General a la brevedad norme y ejecute las acciones necesarias para que los Estados estén facultados para adquirir, distribuir y aplicar la vacuna.