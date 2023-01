No somos banqueros, somos siervos de la nación: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los servidores de la nación y autoridades de Hacienda a trabajar como un reloj, a la perfección, y hacer un lado el sectarismo.

Ante más de cinco mil servidores de la nación y encargados de los programas sociales, en la Sala de Armas de la Magdalena Mixuca, el Mandatario pidió unirse desde abajo porque este año llegarán 25 millones los beneficiados de los programas sociales y se distribuirán en las sucursales del Banco del Bienestar 600 mil millones de pesos, algo que no es sencillo.

Acompañado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum (Morena); el gobernador de Estado de México Alfredo del Mazo (PRI); la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, entre otros servidores, el Presidente los llamó a hacer un solo equipo para que la gente cobre a tiempo, sin demora, lo que por derecho les corresponde.

"Ese recurso es sagrado. Puede faltar presupuesto para otras cosas, pero para los adultos mayores y los pobres de México tiene que entregarse religiosamente".

Al evento asistieron el subsecretario de Ingresos de Hacienda Gabriel Yorio, y la Tesorera de la Federación María Elvira Concheiro, a quienes les recordó que "nada de que no hay recursos en la caja".

"No tiene que funcionar como un reloj, una máquina de relojería tiene que ser perfecta".

El Presidente pidió a los encargados del Banco del Bienestar a trabajar al 100, nada de ocho horas, porque "no somos banqueros con todo respeto, somos siervos de la nación, estamos por transformar al país, con esa mentalidad hay que actuar".

El Presidente expresó que sus adversarios hacen "fuchi, fuchi" al Banco del Bienestar porque quieren que fracase para que ellos puedan contra una comisión o jinetear el dinero.

"Se equivocan esto va a permitir que le llegue el apoyo directo a los más pobres y más marginados de México" si intermediación.