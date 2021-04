"No somos tapaderas de nadie", dice coordinador de bancada de Morena

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que su partido no es tapadera de nadie y que el diputado Saúl Huerta está considerando separarse de Morena para no afectar ni al grupo ni a dicha institución política.

"No somos tapaderas de nadie, menos de compañeros de partido", dijo el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, en entrevista con EL UNIVERSAL, y agregó que la decisión de separar a Huerta del grupo parlamentario, lo que se hará oficial a partir de mañana cuando se le notifique a la Mesa Directiva, responde a que no se tolerarán atentados ni abusos en contra de la dignidad de las personas, y que este tipo de prácticas serán condenadas.

"Que en el caso del Diputado (el proceso de investigación) se agilice por parte de la autoridad correspondiente y que si se requiere el apoyo de la Cámara de Diputados, estamos prestos a brindar todas las facilidades, pero que sea la Fiscalía quien determine", dijo el legislador.

Explicó que la decisión de separarse de su cargo como diputado es individual y el legislador debe hacer su solicitud expresa; el otro camino es la declaración de procedencia luego de una solicitud de la Fiscalía.

"El grupo parlamentario no podía hacer suya esta etapa del proceso por lo cual decidimos apartar del grupo parlamentario al diputado Saúl Huerta. Tengo conocimiento a través de un colaborador de él que solicitó también de manera verbal su deseo de separarse del grupo para no perjudicar la imagen ni del grupo parlamentario ni de Morena, y estaba valorando la separación de sus derechos como militante", aseveró Mier Velazco.

Cabe destacar que la noche de este domingo, el líder de la bancada de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ignacio Mier, informó que por mayoría de votos se decidió separar al diputado Saúl Huerta del grupo parlamentario y que este lunes será notificado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Hace unos minutos por mayoría de votos, se decidió separar del Grupo Parlamentario @DiputadosMorena al diputado Saúl Huerta. Mañana notificaremos a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido, suspender de forma inmediata el ejercicio de los derechos políticos al diputado federal Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal.