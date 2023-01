"No son accidentes es el Estado", protestan contra GN en el Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- A las afueras del Metro Chabacano se ubican siete jóvenes con pancartas que dicen "menos militares más materiales", "su austeridad mata, fuera Sheinbaum".

Durante su manifestación incluyeron siete puntos de su pliego petitorio que abarca la destitución del director del Metro, Guillermo Calderón; retiro inmediato de los más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, y comparecencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

La manifestación se realiza de manera pacífica y la encabezan con el grito de "fuera guardia nacional".



Joven perredista participa en la marcha

Hendrick Ortega, dirigente juvenil del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien participa esta tarde en una manifestación contra la Guardia Nacional afirmó que acuden como usuarios del metro y ciudadanos.

A pregunta expresa sobre qué responde a las autoridades del gobierno capitalino quien señala que vienen de un partido político, con un interés partidista, indicó: "estigmatizar por una preferencia política distinta a la de ellos, pues es también una medida dictatorialmente. Eso me recuerda mucho a lo que hacía Hitler con la oposición alemana".

Hendrick Ortega fue uno de los detenidos el pasado 14 de enero al manifestarse por la presencia de la guardia nacional. Hoy los jóvenes accedieron a las instalaciones del Metro Chabacano donde gritan "no militares", además de entregar folletos y un pliego petitorio para el retiro de la Guardia Nacional.



Se enfrentan usuarios y manifestantes por GN

Durante la manifestación de esta tarde contra la guardia nacional, dos usuarios confrontaron a los manifestantes quienes mostraron su apoyo al despliegue de este cuerpo policiaco. La discusión no pasó más allá de un intercambio de ideas. Durante la presencia de manifestantes no se observaron elementos de la Guardia Nacional.