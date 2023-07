"No soy la única víctima", asegura profesora Brenda, agredida por pareja en kínder de Cuautitlán Izcalli

A-AA+

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx., julio 20 (EL UNIVERSAL).- "No soy la única víctima, ya se comprobó que somos más de dos" las personas que hemos sido agredidas por esta persona que es muy agresiva", afirmó Brenda la profesora que junto con Roselia la cocinera de la escuela "Frida Kahlo", fueron sometidas y encañonadas por Jesús y Laura, quienes fueron a reclamar presuntas lesiones que tenía su hijo de tres años.

"A nosotros como docentes, nos preocupó el bienestar físico y emocional del menor. Por ello pedimos que no salgan libres, porque si esto me lo hicieron a mí se lo pudieron hacer a mucha otra gente y ya está comprobado qué hay otras denuncias en su contra" reiteró la maestra al referirse a dos presuntas denuncias ante la Fiscalía por destrozar una motocicleta y por ataque a otra mujer.

"El niño me agarró cariño"

"Yo no era su maestra. El niño se estaba quedando conmigo, cuando su maestra ya no iba, porque el ciclo escolar ya prácticamente había terminado iban muy poquitos niños", relató Brenda en entrevista.

"Fue cuando se suscitó esto. Llevaba pocos días conviviendo con el niño, pero a pesar de eso puedo decir que el niño me agarró cariño, que no me tenía miedo, porque un niño intimidado no llega y te abraza y te dice "mis te quiero mucho" él tenía muestras de afecto hacia mí, en confiaba en mi", reiteró la profesora.

"No entiendo porque los padres actuaron así. Trato de pensar qué pasó ese día, me están llegando recuerdos", luego de la impresión que sufrió tras ser golpeada por la pareja de padres que la obligaron a hincarse y pedir perdón al Niño de tres años.

En tanto en el Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli están por cumplirse las 48 horas de que Jesús y Laura están detenidos por el delito de cohecho, delito al que podría sumarse la agresión a la profesora y a la cocinera de la escuela de preescolar.