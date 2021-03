"No soy líder de ninguna mafia", asegura Florian Tudor

No soy líder de ninguna mafia ni soy contacto de ninguno grupo delictivo, aseguró Florian Tudor, quien tiene una orden de aprehensión girada por un tribunal en Bucarest y que es considerado como presunto jefe de la Banda de la Riviera Maya.

En entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el rumano señaló que es inocente, sin antecedentes penales y que le fabricaron una carpeta de lavado de dinero.

"No soy líder de ninguna mafia ni me dicen Tiburón, ese apodo fue inventado, creo que por ser una fantasía. Ni soy líder de ninguna mafia. Me fue fabricada una carpeta de investigación de lavado de dinero en 2018 después de cateo, el mismo fiscal que me hizo el cateo... Estaba buscando (en su casa) unos 200 o 300 millones de dólares.

"Soy víctima de abuso de autoridad, ejercicio ilícito, robo, cohecho, de tortura en cateo... entraron (a su casa) 55 elementos encapuchados, 3 perros de Marina, marinos, aparatos de ultrasonidos, un topógrafo para buscar todo el dinero de cartel de narcomenudeo y extorsión, no conozco nadie.

"Los policías me robaron un total 6 millones de pesos, objetos como joyerías, relojes, dinero, pinturas, estatuas, 22 perros (porque tenía una perrera) 4 caballos, 11 maquinarias pesadas, solo me regresan 3", detalló.

En Rumania, Tudor está acusado de tres delitos: intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada.

Durante la entrevista, desde Cancún, Tudor habló sobre el tema del supuesto asesinato que realizó y las amenazas de muerte que recibió con anterioridad.

"Me buscaban a mí, tenía amenazas de muerte y las denuncie. El 2 de junio de 2018, enfrente de mi casa, tratan de atropellar a mi primo y en ese incidente se muere uno de los asaltantes, la muerte fue en defensa propia y así se determinó ante las autoridades correspondientes, en ese episodio hay sentencia definitiva", mencionó.

También presentó un audio del magistrado Carlos Lima, quien aseguró que la liberación de Lorenzo Sandu- la persona que supuestamente amenazó a Florian Tudor- se dio por presiones obtenidas por parte del exsecretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, y la embajada de Estados Unidos.

Florian Tudor explicó que en su reunión con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, fue para presentarle pruebas; añadió que tiene pruebas de su inocencia y que no dice "chismes" como lo ha hecho Alberto Capella.

"Le presenté dos tomos de documentos y denuncias, enfrente de Gabinete. Le presenté mi caso, le entregue dos tomos de documentos, de pruebas, audios en electrónico, memoria. Todo el gabinete quedó impresionado, me dijeron que tenían otra variante de todo lo que ha pasado, pero me dijo que no es autoridad competente", dijo.

Emite orden de aprehensión contra Florian Tudor

El martes, un tribunal en Bucarest emitió una orden de aprehensión contra Florian Tudor, alias El Tiburón y señalado como presunto líder de la Banda de la Riviera Maya, informó un medio rumano.

De acuerdo con la televisora Observator, el tribunal aceptó la solicitud de arresto preventivo emitida por la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) contra Tudor, quien se encuentra en México.

El viernes pasado, seis de sus colaboradores fueron condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión por esos mismos delitos, reveló el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP).

Tudor, en la lista de fugitivos

Florian Tudor, presunto líder de la llamada Banda de la Riviera Maya, se encuentra en la lista de fugitivos de la Policía de Rumania.

La ficha señala que Tudor, con fecha de nacimiento 7 de octubre de 1976, tiene una orden de detención preventiva por el delito de chantaje.

Tudor, quien radica en México, está acusado en Rumania de tres delitos: intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, por los que seis de sus colaboradores fueron condenados el viernes pasados a penas de entre tres y 10 años de prisión.