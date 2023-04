No tenemos ningún problema con Norma Piña: Fiscal del caso Ayotzinapa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, aseguró que no tiene ningún problema con el Poder Judicial ni con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, pero afirmó que "no la vemos ni trabajamos con ella".

En entrevista afuera de Palacio Nacional con medios tras reunirse con el presidente López Obrador, informó que de las 64 órdenes de aprehensión que se han girado en contra de involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, solo se han cumplido 30, pero aseguró que hay avances importantes y que "sí estamos trabajando".

"No hay mayores comentarios, estamos trabajando, estamos trabajando. Va a haber una reunión con el GIEI y vamos a seguir. (..) no tengo la fecha, pero es pronto.

— "¿Avances importantes sin que usted nos revele evidencia?", se le preguntó.

"Normales, pero sí hay avances importantes. Fueron 64 órdenes y ya se han cumplido 30, todavía faltan 30, pero si estamos trabajando", dijo.

— "La relación con la ministra presidenta de la Corte en este caso, ¿cómo es con usted?", se le siguió preguntando.

"Nosotros no tenemos ningún problema con el Poder Judicial, menos con la señora ministra. No la vemos ni trabajamos con ella, nosotros vamos a los juzgados y estamos normalmente trabajando", respondió.

Sin dar una fecha, adelantó que "pronto" se reuniría con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y aseguró que respeta el informe que presentó la semana pasada en donde aseguró que el Ejército oculta información que presuntamente realizó en este caso.

Afuera del recinto histórico, Rosendo Gómez Piedra informó que se reunió con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 27 de marzo, y aseguró que "nos fue bien".

"Nos acabamos de reunir el 27 nos reunimos, (el saldo) fue bien, bien. Ellos tienen sus reclamos normales, naturales, traen el dolor, traen la petición de justicia, quisieran que todo se resolviera muy pronto, pero desafortunadamente no es así. Tenemos que ir avanzando conforme nos permitan a nosotros los datos que tenemos, los procesos que llevamos", declaró.