No tengo duda duda que le va a ir muy bien a Nuevo León con AMLO: Samuel García

Tras el encuentro que sostuvo con Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá una buena relación en favor de los intereses del pueblo.

"Fue amistosa y productiva la entrevista con Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. Será buena la relación entre ambos gobiernos, poniendo siempre por delante el interés del pueblo", escribió el mandatario en redes sociales.

La mañana de este miércoles, López Obrador recibió al gobernador electo de Movimiento Ciudadano en su despacho y se tomaron una foto ante un cuadro del expresidente Francisco I Madero.

Al salir de la reunión, el mandatario electo de Nuevo León dijo que fue una gran reunión, constructiva y propositiva.

"No tengo duda duda que le va a ir muy bien a Nuevo León estos tres años con el presidente Andrés Manuel", declaró Samuel García.

Señaló que el Presidente se comprometió con Nuevo León en temas como el agua, blindar a la entidad en materia de seguridad y el mejoramiento de las vías de comunicación.

"La noticia más importante, y obviamente histórica para Nuevo León, es que el Tren Suburbano Apodaca-García, García Apodaca va y cuenta con el apoyo del gobierno federal. Salgo muy contento de esta reunión", refirió.

García señaló que en su entrevista con el Presidente no se tocó el tema de las investigaciones del gobierno federal en su contra.

"No se habló porque no hay nada, yo siempre les dije que nunca hubo ni citatorio, ni requerimiento, ni ninguna intervención de la autoridad", informó.

Dijo que el presidente López Obrador fue cálido y al término de su encuentro le preguntó qué con quién quería la foto de los transformadores, de los próceres de la patria.

"Yo le dije que quería con Benito Juárez, cuyo segundo apellido es García, como el de un servidor. Pero que mi esposa Mariana me iba a colgar, porque Mariana es tataranieta de Gustavo Madero. Entonces fuimos y nos tomamos la foto con su hermano Francisco I. Madero. Muy buena reunión, estamos muy contentos", expresó.