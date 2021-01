"No tengo nada que ocultar", dice López-Gatell sobre vacaciones en Oaxaca

El subsecretario de Prevención y Salud, Hugo López-Gatell, aseguró este lunes que "no tiene nada qué ocultar", luego de ser cuestionado por unas fotografías donde se le ve de vacaciones en Oaxaca.

Desde Palacio Nacional, el funcionario federal confirmó que fue a un pueblo oaxaqueño a visitar a su familia en fin de año, pero aseguró que mantuvo la distancia en la reunión.

"No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla. Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas", describió.

Además, durante la conferencia vespertina sobre casos de Covid-19, agregó que estuvo en una casa particular y destacó la importancia de conservar los grupos familiares pequeños.

"Efectivamente estaba en un restaurante, en una playa de Zipolite tomando los alimentos junto con la familia".

El subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez fue captado este domingo en un restaurante de Playa Zipolite, en San Pedro Pochutla, Costa de Oaxaca.

Las fotografías, que comenzaron a difundirse a través de redes sociales, muestran al funcionario de Salud, vocero del gobierno federal para contener la emergencia por Covid-19, acompañado de una mujer en un restaurante del hotel El Alquimista, en Zipolite.

En las imágenes se ve al funcionario federal sin cubrebocas en este destino turístico de Pochutla.

López-Gatell Ramírez arribó a la costa oaxaqueña el 31 de diciembre de 2020, en un vuelo en el que también fue fotografiado de la Ciudad de México con destino al aeropuerto de Huatulco para pasar el fin de año.

Las imágenes generaron polémica porque no portaba cubrebocas de la forma correcta, cubriendo boca y nariz, a pesar de que sostenía en ese momento una llamada telefónica.