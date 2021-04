No tengo nada que ocultar, vivo de manera modesta, dice líder del PES

Luego de la polémica que se dio por el viaje que realizó Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES) de la Ciudad de México a Houston, Texas, en un vuelo de primera clase.

El líder del PES difundió un video en su cuenta oficial de Twitter en donde menciona que la transparencia es lo mejor y que puede darse con cualquier político o servidor público, por ello, dijo que no tiene nada que ocultar y que vive de manera modesta.

"Estoy completamente convencido que la transparencia es lo mejor, que puede darse de cualquier líder político y de cualquier funcionario público, yo lo voy a seguir haciendo, no tengo absolutamente nada que ocultar, vivo de manera modesta y trabajo para hacerlo, siempre con un gran entusiasmo de mantener a mi familia a mis hijos, de darles todo lo mejor que yo pueda darles".

Posteriormente, mencionó que su partido lo crearon para fortalecer la institución familiar, situación que afirmó lo seguirán haciendo, además dijo que no tenía duda de que su campaña les duele a los partidos de derecha, subrayando que no lo son, por sus alianzas que han llevado a cabo.

"Finalmente para eso hicimos el PES para que nuestros hijos nos quieran, para tratar de fortalecer la institución familiar y yo lo voy a seguir haciendo, no tengo duda que ya les dolió nuestra campaña a la llamada derecha que no es derecha, se alió con el PRD, se alió con el PRI, ya son lo mismo, afortunadamente nosotros sí damos la cara y vamos a seguir dándola donde quiera que vayamos, le digo a toda la gente del PES vamos muy bien, por la vida y la familia", finalizó.