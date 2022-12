No tengo problemas con Ricardo Monreal, afirma AMLO

A-AA+

CAMPECHE, Cam., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024 "son sus hermanos", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún problema con el senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar en Campeche, Campeche, el jefe del Ejecutivo federal indicó que será el pueblo quien decida quién será el candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

"Son mis hermanos, es mi hermana Claudia, es mi hermano Adán, y Marcelo, y no tengo problemas con Monreal no tengo problemas con Noroña", aseguró el presidente.

"Lo va a decidir el pueblo no nosotros, lo va a decidir la gente", declaró.