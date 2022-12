"No tiene que haber represión, eso es de conservadores": AMLO

A-AA+

OAXACA, Oax., diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este martes el desalojo de mujeres desplazadas triquis quienes mantuvieron tomados los Portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca por 12 años, espacio donde comerciaban textiles y artesanías luego de huir de su comunidad, San Juan Copala, tras violencia de grupos armados.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador se pronunció a favor del diálogo con las familias desplazadas, pues aseguró que "no tiene por qué haber represión ni desalojos" ya que eso "tiene que ver con los conservadores" y no con los gobiernos de su partido.

Los dichos del Presidente se dan luego de que este viernes, el segundo de Salomón Jara Cruz (Morena) como gobernador de Oaxaca, familias triquis desplazadas fueron desalojadas del Palacio de Gobierno, bajo el argumento de que se negaron a dialogar y ser reubicadas.

Aunque las autoridades estatales aseguraron que el desalojo "fue pacífico" y no se usaron armas, las comerciantes acusaron el robo de su mercancía y posteriormente denunciaron represión policial tras protestas por el desalojo.

Pese a que se pronunció contra la represión y los desalojos, el Presidente leyó tuits del sacerdote Alejandro Solalinde, en el cual hace días acusó que las mujeres desplazadas eran manipuladas por asesores políticos y señaló que se tratan de "un grupito" y no de un pueblo.

"Los hermanos triquis desalojados en la ciudad de Oaxaca han rechazado todas las soluciones. Yo mismo fui mediador en su conflicto y cuando habíamos llegado a una solución, la rechazaron sus asesores políticos, que por años han vivido de esto. Quieren dinero, no solución".

"Cuesta trabajo entender que un grupito, no un pueblo, ni una etnia como la triqui, haya rechazado soluciones y acuerdos que ya habíamos construido, para optar por la extorsión y vivir del dinero de esas dádivas. El desalojo del gobernador Jara es una decisión de orden ya esperada", posteó el sacerdote en la red social.

Al respecto López Obrador dijo que era momento de "ventilar todo", y que eso no significa afectar a ningún pueblo o etnia, y señaló que en "el periodo neoliberal" organizaciones y líderes se quedaban con los recursos para las comunidades.