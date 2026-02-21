No tocarán pensión en las Fuerzas Armadas

Ciudad de México.- El gobierno de México informó que las Fuerzas Armadas no forman parte de la iniciativa que enviará este lunes para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no excedan 50% de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo federal.

Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum al confirmar algunos nombres de las personas que tienen pensiones millonarias como exfuncionarios y exlíderes sindicales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos José Ángel Gurría, extitular de Hacienda y exsecretario general de la OCDE.

En ese sentido, la Mandataria aclaró que los mandos de las Fuerzas Armadas no están incluidos en esta propuesta, al precisar que la reforma está dirigida exclusivamente a funcionarios públicos de confianza.

Durante la conferencia de prensa realizada en Guanajuato, la Mandataria señaló que entre los casos señalados públicamente se encuentra el de José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la OCDE, quien —dijo— recibe una pensión mensual de 120 mil pesos como exfuncionario. No obstante, reconoció que se revisará la información para transparentar con precisión los montos.

Durante la intervención de los medios también se mencionaron otros casos, como el de Óscar Villarreal —relacionado con Nacional Financiera—, respecto a lo cual la Presidenta insistió en que la reforma busca terminar con "excesos".